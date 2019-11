Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Schöppingen -

Zwei Schwerverletzte hat es am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 579 in Höhe der Gaststätte Woestmann gegeben. Nach Polizeiangaben hatte eine 28-jährige Frau aus Lünen, die mit ihrem Wagen die Nebenstraße aus Richtung Haneberg und Leusing befuhr, die Vorfahrt einer 45-jährigen Nienborgerin, die auf der L 579 Richtung Schöppingen fuhr, missachtet. Bei dem Zusammenprall rutschte das Auto der 28-Jährigen auf einen angrenzenden Acker. Beide Frauen mussten in Krankenhäuser (Münster, Ahaus) gebracht werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 22 000 Euro. Die um 7.19 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schöppingen half mit 27 Kameraden an der Unfallstelle aus. Die L 579 war kurzzeitig von der Verkehrsinsel bis zum Kreisverkehr Bürgerweg gesperrt.