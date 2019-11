Das sieht der Entwurf zur Bauleitplanung „Ausweisung Bauflächen Wandkaste“ vor, der seit gestern auf der Gemeindehomepage und ab Montag auch in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden kann.

In der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans heißt es, dass Anlieger der Münsterstraße, deren Grundstücke bis an den Pfad entlang des Friedhofs heranreichen, mit dem Wunsch an die Verwaltung getreten seien, ihre rückwärtigen Grundstücke zu bebauen.

Daraufhin habe die Gemeinde mit allen Nachbarn Entwicklungsabsichten und Möglichkeiten erörtert – mit dem Ergebnis, dass insgesamt eine hohe Nachfrage nach Bauland für Wohnungen bestehe.

„Darüber hinaus hat Schöppingen gute Erfahrungen mit Gewerbebetriebe der Informationstechnologie gemacht. Sie entwickeln sich bei einer guten Informationstechnologieanbindung im direkten Umfeld von Wohnhäusern. Es besteht im Plangebiet auch eine Nachfrage an Standorten für kleinere Gewerbebetriebe (z. B. Handwerksbetrieb)“, begründet die Verwaltung, dass auf dem Areal nicht nur reine Wohnhäuser, sondern auch Gebäude mit gemischter Nutzung entstehen können. In denen sollen Gründer und Kleinunternehmer etwa im Digitalbereich gleichzeitig wohnen und arbeiten können.

Das Gelände eigne sich auch deshalb gut, weil dort ein bereits bebauter Bereich nachverdichtet wird und keine landwirtschaftlichen oder natürlichen Flächen umgenutzt werden müssten.