Die roten Pagodenzelte sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Als Hintergrund dienen die angestrahlte Kirche, zusätzliche Beleuchtung, offene Feuer und Dekorationen.

Als Attraktion findet am Samstag mit der Markteröffnung um 18 Uhr ein gemeinschaftliches weihnachtliches Singen statt. Mit musikalischer Unterstützung von Kirchenmusiker Uwe van de Loo wird ein öffentliches Mitsingen für jedermann in der Kirche veranstaltet. Die Liedertexte werden auf einer Leinwand angezeigt.

Am Sonntag öffnet der Markt um 11 Uhr. Ein Höhepunkt ist der Nikolausumzug. Um 16 Uhr treffen sich die Kinder mit den Eltern an der Bäckerei Lammerding und holen den Nikolaus am Ortsrand ab. Mit dem Musikzug Nienborg zieht der Zug zum Freialtar an der Kirche. Das Programm gestalten die Kinder des Kindergartens, der Grundschule und der Kinderschola.