Schöppingen -

Von Susanne Menzel

Wenn sich an klaren Winterabenden die Sonne hinter dem Schöppinger Berg zurückzieht und am Horizont dabei Gebilde in rot-, orange- und fast lilafarbenen Tönen malt, dann hieß es zu früheren Zeiten an die Adresse der Kinder: „Schaut mal her, die Englein backen.“ Und dann stand zumeist die Zu-Bett-geh-Stunde an. Die Zeit, in der eine kurze Geschichte das Einschlafen und Träumen erleichtern sollte. Diese gibt es jetzt nachzulesen.