Kinder grüßen den Nikolaus in vielen Sprachen

Schöppingen -

Auch der Nikolaus kann nicht alles wissen. Einige Mädchen und Jungen der Brictiusschule begrüßten den Nikolaus am Donnerstagnachmittag in ihrer Muttersprache. Bei einigen Sprache musste der Nikolaus passen. Nicht passen musste der Nikolaus, der mit Knecht Ruprecht und Hans Muff, begleitet von den Grundschülern, Kindern der Zentralen Unterbringungseinrichtung sowie der Feuerwehrkapelle, zum Alten Rathaus geritten kam, beim Wunsch der Kinder, die rausgestellten Stiefel mit Süßigkeiten zu füllen. Am Abend besuchte der heilige Mann mit seinen Begleitern noch alle Häuser.