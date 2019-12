Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Wer wissen möchte, welche Farben in diesem Jahr besonders gefragt sind in der Strickmode, der ist bei der Strickliese richtig. Sie verbirgt sich in einem Gebäude mit der Hausnummer 16 – passend zum Türchen des WN-Adventskalenders, das wir heute öffnen.