Selbst die Tragik mit Humor nehmen

Schöppingen -

Wie war das noch mal mit dem Madenkinde hinter eines Baumes Rinde? Ältere werden sich bestimmt an den Klassiker von Heinz Erhardt erinnern. Mit seiner unvergleichlichen, spitzbübischen Art gab der Komiker selbst tragischen Biografien eine so humorvolle Note, dass die Zuhörer herzhaft lachen mussten. Am 3. April (Freitag) können um 20 Uhr in der Kulturhalle Kraftwerk Fans Erhardts Darstellungskunst dank Hans-Joachim Heist noch einmal so erleben, als wäre das Original auf der Bühne.