Schöppingerin Clara Joswig verbringt ein halbes Jahr in China

Kein Wunder, musste sich die 15-Jährige mit weiteren 150 Jugendlichen während ihres halbjährigen China-Aufenthalts in einem Militär-Camp der Schule einen zweistündigen Vortrag über das richtige Bettenmachen anhören. Im Stehen selbstverständlich.

Während des Camps hörten die Teilnehmer auch einen Vortrag über Mülltrennung. „Das wurde gerade eingeführt“, erzählt die Eggeroderin. Während sie sich in dem Camp mit 21 anderen Jugendlichen einen Schlafsaal teilen musste, hatte sie während der Woche im Schulinternat ein Dreier-Zimmer mit einer Italienerin und einer US-Amerikanerin.

Niedriger Lebensstandard

Die Wochenenden verbrachte die Zehntklässlerin des Gymnasiums Arnoldinum Burgsteinfurt bei ihrer Gastfamilie. Dort teilte sie sich das Zimmer mit ihrer Gastschwester. Oder die Familie fuhr aufs Land. Dort hatte sie ein eigenes Zimmer.

„Die Menschen waren alle sehr freundlich“, erzählt Clara Joswig . Die räumliche Enge in der Zehn-Millionen- Provinzhauptstadt Zhengzhou war dann aber doch sehr ungewohnt. Clara Joswig lernte „das Leben in Deutschland mehr zu schätzen“. Der Lebensstandard sei in China deutlich niedriger und es gebe in Deutschland auch viel mehr Platz.

„ Jeden Morgen gab es ein Antreten. Jeden Morgen gab es ein Antreten. “ Clara Joswig

Auch habe sie in Deutschland mehr Freizeit, so die 15-Jährige. Denn die Schulzeiten unterscheiden sich doch extrem. Während die Gymnasiastin, die dort die Highschool besuchte, schon um 17 Uhr frei hatte, mussten die chinesischen Mädchen und Jungen bis 22 Uhr bleiben. Auch samstags mussten die Kinder und Jugendlichen in die Schule. In den letzten Stunden standen entweder selbstständiges Lernen oder Hausaufgaben an.

Morgens mussten die Schüler um 6 Uhr in der Schule sein, der Unterricht fing um 7 Uhr an. „Jeden Morgen gab es ein Antreten“, erzählt Clara Joswig. Die Chinesen würden sehr viel Wert auf Disziplin und Ehrgeiz legen.

Sowohl chinesische als auch andere ausländische Freunde haben sich auf dem Poloshirt der Schuluniform verewigt. Foto: Rupert Joemann

Das hat die 15-Jährige auch im Unterricht gemerkt: „Das ist reiner Frontalunterricht. Es wird nur ganz wenig gefragt.“ Während in ihrer internationalen Klasse nur 20 Schüler, davon sechs Ausländer, saßen, lernten in den anderen Klassen 60 Schüler. Insgesamt gingen rund 3000 Schüler in die Schule, die meisten von ihnen schliefen auch dort.

In Clara Joswigs Klasse wurden die Chinesen darauf vorbereitet, zwei Jahre später für ein Jahr nach Kanada zu gehen. Die anderen Schüler bereiteten sich aufs Abitur vor. „Dafür haben sie nur einen Versuch. Sie dürfen die Prüfung nicht wiederholen“, sagt die Zehntklässlerin. Von ihrem Gastvater habe sie gehört, dass die Schüler ohne Abitur keinen Beruf finden würden.

Mit Fingerabdruck ins Hotel

Die im Gegensatz zu Deutschland sehr unterschiedliche Lehrweise spiegelt sich nach Auffassung der Eggeroderin auch im Könnensstand wider. „Die Chinesen konnten sehr gut Englisch schreiben, aber weniger gut sprechen“, sagt sie. Dafür fehle ihnen einfach die Übung.

Die Eggeroderin hat auch die Macht der Kontrolle erlebt. Wobei die 15-Jährige betont, keine Überwachung auf der Straße wahrgenommen zu haben. „Oder sie haben es ausgesprochen gut gemacht“, sagt sie schmunzelnd. Die Chinesen hätten mit ihrem Personalausweis und ihrem Fingerabdruck in vielen Museen kostenlosen Eintritt.

„ Rund 1000 Zeichen kann ich etwa. Rund 1000 Zeichen kann ich etwa. “ Clara Joswig

Als sie in Peking landete, musste Joswig ihre Fingerabdrücke abgeben. Mit dem Fingerabdruck wollte sie sich dann später mit ihrer Gastfamilie in einem Hotel einchecken. Das klappte allerdings nicht. Deshalb nahmen sie ein anderes Hotel. „Vielleicht hatte das aber auch mit dem 70. Jahrestag der Staatsgründung zu tun“, sagt Clara Joswig. Vielleicht sei das Hotel voll gewesen.

An vielen öffentlichen Stellen sind noch Bilder oder Statuen des Staatsgründers Mao Zedong zu sehen. Ansonsten habe sie keine permanente politische Beeinflussung gesehen.

Ein Lehrer zeigt Clara Joswig, wie die chinesischen Zeichen richtig geschrieben werden. Foto: privat

Ihre Freizeit nutzte Joswig vor allem, um Chinesisch zu lernen. „Rund 1000 Zeichen kann ich etwa“, sagt sie. Schon ein halbes Jahr vor ihrem Abflug nahm sie Unterricht in Ahaus. An Wochenenden unternahm sie einige Ausflüge, unter anderem nach Peking und eine Insel im Süden des Landes.

Zahlen sind universell

Dem Unterricht konnte Clara Joswig trotz ihres Fleißes nur bedingt folgen. Das sah in Mathematik anders aus. Dort schnitt sie im Vergleich zu den Altersgenossen gut ab. „Zahlen sind universell“, meint die Jugendliche dazu.

Seit einer Woche ist die 15-Jährige wieder in Deutschland. Sie möchte die Erfahrung nicht missen. Und das richtige Falten wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr verlernen.