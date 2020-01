„Kneipensingen“ mit vielen Hits

Schöppingen -

Musik liegt in der Luft. Wer gerne singt und trällert, ob in einem Chor oder lieber lauthals zum Radio, hat am 21. März (Samstag) reichlich Gelegenheit, sich frank und frei am Schöppinger Kneipensingen im Clubhouse Tietmeyer zu beteiligen. Angelehnt an das münsterische Original „Rudelsingen“ laden die Landfrauen Schöppingen zum gemeinschaftlichen Gesang mit weiteren Vereinen in lockerer Atmosphäre ein.