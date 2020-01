Gesangsschola und Betschwestern

Schöppingen -

Am Samstag nach der Vorabendmesse hatte die Pfarrgemeinde St. Brictius Schöppingen alle ehrenamtlich Engagierten und Mitglieder zum Neujahrsempfang in die Kulturhalle Kraftwerk eingeladen. Pfarrer Thomas Diedershagen freute sich, viele Schöppinger begrüßen zu können. Die Vorsitzende des Pfarreirats, Margret Schulze Wasserkönig, erinnerte an die Höhepunkte des vergangenen Kirchenjahres, insbesondere an den Ostergarten, der sehr guten Anklang gefunden hatte. Im Mai dieses Jahres werde eine große Gruppe Interessierter Schöppinger zu den Passionsspielen nach Oberammergau fahren, machte sie bekannt.