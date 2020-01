Nach einigen Pausen unter anderem am „Holsten Kreuz“ erreichte die Gruppe das Ziel: Hof Hemker. Helma und Sohn Berthold Hemker luden die Gäste zur Kaffeetafel mit Eiserkuchen und selbst gebackenen Plätzchen ein.

Dann erzählte Matthias Frye ein paar Fakten und Daten zur älteren Hofgeschichte. So berichtete er, dass der Hof in den vergangenen Jahrhunderten verschiedene Feldfrüchte als Pacht an den Grundherrn, den Pfarrer in Schöppingen, jährlich abzugeben hatte und die Erbfolge auf dem Hof sich häufig nur durch Annahme von Kindern an Kindesstatt aus Nachbar- oder Verwandtschaft aufrecht erhalten werden konnte, da eigene Nachkommen oft fehlten.

Helma Hemker berichtete über die jüngere Hofgeschichte, so zum Beispiel von mehreren Umbaumaßnahmen und Gebäudeerweiterungen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sowie von Vertriebenen aus Ostpreußen und Schlesien, die nach dem 2. Weltkrieg auf dem Hof Arbeit und Unterkunft gefunden hatten.

Schließlich informierte Berthold Hemker über die aktuelle Nutzung des Hofes durch Ferkelzucht und Bewirtschaftung der zum Hof gehörenden Äcker und untermalte seinen Kurzvortrag mit Fotos und kurzen Videos.