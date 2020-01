Ein großer Dank ging von der Sprecherin an die ehrenamtlichen Helferinnen im vergangenen Jahr und die Mitglieder der Theatergruppe. Nach dem Grußwort des Präses Pfarrer Thomas Diedershagen konnte Kassiererin Melanie Ludewig einen soliden, wenn auch leicht defizitären, Kassenstand verkünden. Das Defizit rühre lediglich von Vorabzahlungen für anstehende Veranstaltungen her, so die Kassiererin. Die Kassenprüferinnen bescheinigten korrekt geführte Geldgeschäfte und beantragten die auch gewährte Entlastung des Vorstandes. Zu Kassenprüferinnen für das neue Geschäftsjahr wurden Gisela Bröker und Maria Wienker gewählt.

Danach verlas Angelika Heinker einen kurzen Rückblick auf die Ereignisse und Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres, wovon der Besuch des Schöppinger Ostergartens das Highlight gewesen sei. Um im letzten Jahr aufgetauchte Differenzen zwischen den benachbarten KFD-Ortsgruppen Schöppingen und Eggerode aus der Welt zu schaffen, habe es ein klärendes Gespräch gegeben. Aufhänger war, dass bei Veranstaltungen der einen Ortsgruppe die Mitglieder der anderen wie Nichtmitglieder behandelt wurden und auf Restplätze hoffen mussten. Nun habe man sich darauf verständigt, dass Mitglieder aus beiden Gruppen bei Anmeldungen gleichgestellt seien und den gleichen Preis zu zahlen hätten, betonte Schriftführerin Heinker. Mit einem Ausblick auf Veranstaltungen in 2020 wie die Fahrt zum Werk Dr. Oetker am 16. September und dem Kneipensingen am 21. März beschloss sie ihre Rede.

Abschließend standen Vorstandswahlen an: Melanie Ludewig wurde als Kassiererin und Gertrud Bröker als zweite Vorsitzende für weitere vier Jahre einstimmig bestätigt.

Auf den formalen Teil folgte der Theaterteil, den die Theatergruppe um Hedwig Thüner wieder glänzend und vielseitig präsentierte. Sieben Sketche und ein Gesangsfinale hatten sie in den vergangenen Wochen einstudiert. So sorgte schon im ersten Beitrag „Der erste Geburtstag“ in der Familie für helle Aufregung, da der kleine Jeremy-Pascal noch nicht getauft worden sei. Der Anrufcomputer der Großpfarrei leitete die Familie schließlich durch die Taufzeremonie, nachdem man sich für eine Selbsttaufe entschieden hatte.

In weiteren Sketchen brillierten unter anderem Monique Bröker als Scheidungsanwalt und Margret Roters als eingeschlossene Barbesucherin. Den Abschluss des zweieinhalbstündigen Theaterparts bildete der Engelschor aus allen Mitgliedern der Theatergruppe.