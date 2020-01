„Lernen wir aus der Vergangenheit. Es darf nie wieder ein rechtsextremistisches Deutschland geben. Lasst uns alle gegen Rassismus und Gewalt einsetzen“, sagt Max Biefel. Zusammen mit Lars Kemper macht Biefel eine Durchsage in alle Räume der Sekundarschule. Die Gruppe hat zudem eine kleine Ausstellung an einigen Stellwänden in der Aula aufgebaut.