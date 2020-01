Das Duo aus Mülheim bringt mit Schlagzeug, Gitarre, Gesang ein abwechslungsreiches Set an den Start. Klassische Rock- und Soul-Elemente verwandeln sie in einen Indie-Sound, der durch ihre überschaubare Besetzung kompakt und dynamisch auf den Punkt gebracht wird, heißt es in der Bandinformation.

Gegründet 2011, kann The Great Faults bereits eine beachtliche Zahl an Veröffentlichungen vorlegen: nach drei Alben erscheint am 7. Februar die erste EP „High Quality Low Quantity“ mit sechs frischen Songs.

The Great Faults bringen mit ihrem unkonventionellen Stil einen individuellen Sound auf die Bühne. Hinter dem Projekt stehen Martin Arlo Kroll als Sänger und Gitarrist und Johannes Wagner am Schlagzeug.

Das Konzert mit DJ Set beginnt um 21 Uhr im Vereinsheim des Motorradclubs ander Metelener Straße 12. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.