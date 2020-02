Am Freitagabend zog der neue Prinz Martin Börsting um 20.11 Uhr unter lautem Jubel der Gäste mit Prinzessin und Ehefrau Conny zum Büttabend in den Saal des Alte-Post-Hotels ein. Vom ersten Tag an war das mein Ding“, sagt der 65-jährige Martin Börsting.