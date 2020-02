Pünktlich um 15 Uhr am Samstag zog Prinz Martin V. (Börsting) mit seiner Prinzessin und Ehefrau Conny II. und großem Gefolge zum Kinderkarneval der Kolpingsfamilie in die Sekundarschule ein. Viele Kinder in bunten Kostümen waren gekommen, um dem neuen Kinder-Prinzenpaar zu huldigen, dass an diesem Nachmittag gekürt werden sollte.

Maurus und Paulina Isermann begrüßten das Prinzenpaar und alle Gäste und führten durch das Programm, zu dem auch die Jugendfeuerwehrkapelle beitrug.

Nach dem „Bauarbeitertanz“ der Minigarde und dem Gardetanz der Grünen Garde kam die Kür des Kinderprinzenpaares. Als erster Beisitzer wurde Hennes Pahsen gelost, danach als zweite Beisitzerin Emily Brune.

Mit einem Tanz der Kinder wurde die erfolgreiche Kür des Kinderprinzenpaares gefeiert. Im weiteren Verlauf sorgte Jongleur Daniel Lorenz aus Münster mit seinen Darbietungen für Stimmung. Mit dem Gardetanz der Roten Garde endete schließlich ein unterhaltsamer Nachmittag des Kinderkarnevals in der Sekundarschule.