Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Gestatten, seine Exzellenz Bischof Martin V. So schnell kann es mit dem Aufstieg vom einfachen Karnevalsprinzen zum hoch geachteten Würdenträger der katholischen Kirche gehen. NSKKV-Mitglied Matthias Frye erhob Prinz Martin V. Börsting während des Gemeindeempfangs am Rosenmontag in den neuen Stand. Und das aus einem guten Grund.