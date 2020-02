Schöppingen -

Von Rupert Joemann

In nasse Handtücher eingewickelt und neben dem Kühlschrank kauernd überlebt der siebenjährige Ibrahim am 23. November 1992 den Brandanschlag in Mölln. „Meine Oma hat ihr Leben für meins geopfert“, sagt Ibrahim Arslan fast 28 Jahre danach in der Kulturhalle Kraftwerk.