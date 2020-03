Schöppingen -

In der Gemener St.-Antonius-Kirche sieht es aus wie in einer Orgelbauwerkstatt. Am Donnerstag wurde die alte Orgel abgebaut, gleichzeitig wurden schon die größten Teile der neuen Orgel angeliefert und in der Kirche gelagert. Der Aufbau beginnt am 9. März (Montag), wenn die nötigsten Renovierungsarbeiten dort, wo die alte Orgel stand, abgeschlossen sind.