Schöppinger Wohn- und Pflegeheim liegt mitten im Zentrum

Krankenhaus 1857 eröffnet

Den Weitblick behielten die Schöppinger auch in den 1970er-Jahren, als es darum ging, was aus dem Krankenhaus werden sollte. 1975 erhielt die Gemeinde den Bescheid über die Schließung des Krankenhauses. Und jetzt? Die Verantwortlichen machten sich (erfolgreich) für ein Alten- und Pflegeheim stark. Das war damals keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis zahlreicher Gespräche und großer Beharrlichkeit. So blieb es das, was Vikar Anton Rengers 1848 durch sein Testament und dem damit für die Kirchengemeinde St. Brictius verbundenen Erbe erreichen wollte: eine karitative Einrichtung.

Alte und Behinderte sind Teil der Gesellschaft

Und zwar eine Einrichtung mitten im Dorf. Viele Kommunen bauten damals Altenheime oft außerhalb der Innenstädte. Nicht nur geografisch standen die Menschen am Rand. Die bauliche Lage war ein Sinnbild für die häufig vorherrschende Meinung über Ältere in der Gesellschaft: aus den Augen, aus dem Sinn.

Nicht so in Schöppingen. Von Anfang setzten sich die Verantwortlichen in Kirchen- und politischer Gemeinde gemeinsam für den Standort des ehemaligen Krankenhauses als ein Wohn- und Pflegeheim ein – nur einen Steinwurf von der St.-Brictius-Kirche und dem Stadtzentrum entfernt. Auch hier war die Botschaft unmissverständlich: Die Alten und die Behinderten sind ein Teil unserer Gesellschaft. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, am dörflichen Leben teilzunehmen – so weit es die gesundheitliche Situation zulässt. Ein Abschieben weit ab vom Zentrum erschwert dieses oder macht es zum Teil gar unmöglich.

Wichtigste Entscheidung in rund 40 Jahren

In einem Gespräch erzählte mir Pfarrer Wolfgang Böcker einmal, dass der Aufbau des St.-Antonius-Hauses die wichtigste Entscheidung in seinen rund 40 Jahren als leitender Pfarrer war. Es habe viel Kraft und Mühen gekostet. Das gilt sicherlich auch für alle anderen Beteiligten. Doch es hat sich gelohnt.

Laut St.-Antonius-Haus-Geschäftsführer Markus Schneider übersteigt die Nachfrage sowohl nach stationären Pflegeplätzen als auch nach Wohnungen mit Service das Angebot. Die Bewohner bewerten vor allem die Nähe zur örtlichen Infrastruktur positiv.

Pläne im Gemeinderat vorgestellt

Sie fühlen sich offensichtlich wohl im Zentrum. Damit ist ein wichtiges Kriterium für ein gelungenes Miteinander der Generationen und von Menschen mit und ohne Handicap erreicht.

Jetzt haben die Entscheidungsträger des St.-Antonius-Hauses erneut weitreichende Entschlüsse getroffen. Der Kauf einiger angrenzender Grundstücke ermöglicht die Erweiterung. Hier haben Geschäftsführer Schneider und die Architekten in dieser Woche im Gemeinderat entsprechende Pläne für das nächste Jahrzehnt vorgestellt.

Position gefestigt

Damit festigt die St.-Antonius-Haus gGmbH als Träger ihre Position für lange Zeit zum Wohle der Bewohner. Und das mitten im Ort. Vikar Anton Rengers wäre sicherlich – zu recht – stolz auf das Erreichte.