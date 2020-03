Auch 18 Schöppinger in Quarantäne

Der Corona-Virus ist auch im Kreis Steinfurt angekommen: Ein Lehrer des Gymnasiums Arnoldinum, so teilte der Kreis am Sonntag in einer Pressemeldung mit, hat sich in Südtirol mit dem Virus infiziert. Mit 106 Zehntklässlern – darunter auch 18 Jugendliche aus Schöppingen – sowie Begleitlehrern, darunter auch der 45-jährige Pädagoge aus Rheine, war das Burgsteinfurter Gymnasium Ende vorletzter Woche ins italienische Jochgrimm nahe Bozen gefahren. Der Ort war zu dem Zeitpunkt von behördlicher Seite noch nicht als innerhalb einer Corona-Krisenregion liegend eingestuft worden. Die Schulleitung des Gymnasiums hatte – nach Abstimmung mit der Bezirksregierung und unter Hinweis auf die finale Entscheidungsgewalt von Elternseite – grünes Licht für die Fahrt gegeben.

Nach der Rückkehr am vergangenen Freitag, die mit mehreren Bussen erfolgte, habe der 45-Jährige typische Symptome gezeigt und wurde daraufhin getestet, heißt es in der Mitteilung weiter. Am späten Samstagabend habe sich der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion dann bestätigt. Der Pädagoge befinde sich seitdem zusammen mit seiner Familie in Quarantäne. Sein Gesundheitszustand sei stabil, er zeige „leichte Symptome“.

Auch sämtliche Schülerinnen und Schüler, die an der Skifreizeit teilgenommen haben, sind auf Anweisung des Gesundheitsamts Rheine seit Samstag für zwei Wochen isoliert. Die Information darüber habe ein weiterer Begleitlehrer des Gymnasiums am Samstagabend zunächst über eine zuvor schon existente Whatsapp-Gruppe an die Beteiligten weitergegeben (der Redaktion liegt die Nachricht im Wortlaut vor). Dies berichtete am Sonntag eine Mutter, deren Kind an der Skifreizeit teilgenommen hat.

Wenn keine Symptome auftreten, gelte es, während der Quarantänezeit in der Wohnung zu bleiben und Kontakt mit den Mitbewohnern einzuschränken. Konkret bedeutet das, einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten und auf Hygiene zu achten. Falls Symptome wie Husten und Niesen oder Fieber auftreten, sei ein Test angesagt. Da ihr Nachwuchs derlei Auffälligkeiten zeigte, war die Mutter (Name der Redaktion bekannt) am Sonntag, so wie in der Whatsapp-Nachricht empfohlen, mit ihrem Kind nach Rheine gefahren, um es dort in einem an der Beethovenstraße in Rheine bereitgestellten Container testen zu lassen. Der Akuttest, es werde ein Abstrich mit einem Wattestäbchen im Mund vorgenommen, habe in ihrem Fall ein negatives Ergebnis gegeben, berichtet sie. Das sei aber keine Garantie dafür, dass die Krankheit nicht doch noch ausbrechen könnte.

Der Alltag gestalte sich für sie und ihr Kind derzeit schwierig. „Ich habe meinen Arbeitgeber benachrichtigt, der mich vorläufig ins Home-Office geschickt hat“, berichtet die alleinerziehende Mutter. Obwohl die beschriebenen Kontakteinschränkungen im Alltag nicht immer eingehalten werden könnten („Wenn ich meine Tochter mit dem Wagen zum Arzt fahre, ist das zum Beispiel gar nicht möglich.“), werde sie aber nicht in Panik verfallen. Wesentlich schwieriger stellt sie sich die Situation bei größeren Familien mit Geschwisterkindern vor. Der Aufwand sei dann sicher immens.

Der Schulbetrieb am Gymnasium Arnoldinum, das bestätigte Kreispressesprecherin Kirsten Weßling auf Anfrage, geht vorerst wie gewohnt weiter. Weßling: „Die Skifreizeitler haben keinen Kontakt zur übrigen Schulgemeinde gehabt.“

Über alle weiteren Maßnahmen wird der Krisenstab des Kreises Borken in enger Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt am heutigen Montag beraten.