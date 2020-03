Mit Stresssituationen umgehen lernen

Viele Teammitglieder sitzen an einem runden Tisch und geben ihre Meinung zu einem Thema. Letztlich muss aber die Chefin oder der Chef selbst entscheiden. Das Besondere an diesem Fall ist jedoch, dass die Teammitglieder gar nicht existieren, sondern nur innere Stimmen sind. Und die hätten „die Angewohnheit, negative Bewertungen abzugeben“. Das sagte Sibylle Rosenberger am Donnerstag während eines Elternabends an der Brictiusschule.

Die Konfliktberaterin und Kommunikationstrainerin stellte im Rahmen des Schulprojekts „Taki macht’s klar!“ (siehe Infokasten) den rund 180 anwesenden Eltern das Modell „Inneres Team“ des Psychologen Friedemann Schulz von Thun vor. Laut von Thun sei es wichtig, jedes Teammitglied zu würdigen, denn die innere Meinungsvielfalt sei wertvoll.

Die Stimmen in uns

Die fiktiven Teammitglieder sollten aber auf Augenhöhe wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen, so Sibylle Rosenberger. Häufig sei es aber anders. „Durch unsere Sozialisation haben wir gelernt, uns negativ zu beurteilen für das, was wir denken.“ Dabei wollten die Stimmen alle eigentlich nur, dass man gesund bleibe, so die Konfliktberaterin. Denn die negativen inneren Stimmen könnten auch durchaus positiv interpretiert werden. Und das könne helfen, gesund zu bleiben.

„Wir können nicht allen gerecht werden. Wenn wir das versuchen, gehen wir dabei drauf“, sagte Sibylle Rosenberger. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft hörten die Menschen nicht auf, im Hamsterrad zu rennen. Am Ende führe das häufig zu einem Burn-out.

Theaterstück für Kinder

Gegen zu viel Stress stehen drei Grundstrategien zur Verfügung – Angriff, Flucht und Erstarrung. Alle Eltern erzögen ihre Kinder nach mindestens einer dieser Strategien, so Rosenberger. Bei dem Projekt gehe es darum, die anderen Strategien kennenzulernen, sodass die Kinder selbst entscheiden können, welche in der jeweiligen Stresssituation die richtige Strategie sei.

Taki macht’s klar „Taki macht’s klar!“ ist ein pädagogisches Projekt, um Mädchen und Jungen im Grundschulalter in Stress- und extremen Konfliktsituationen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich klug, alters- und situationsgerecht zu verhalten. Die theoretische Grundlage bildet das Modell des „Inneren Teams“ des Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Neben dem Theaterstück und einem Reflektionsvormittag für die Kinder sowie der Elternveranstaltung hat bereits eine Lehrerinnen-Fortbildung stattgefunden. Dadurch soll die Nachhaltigkeit des Projekts gewährleistet werden. Die Techniker Krankenkasse finanziert das Projekt an der Grundschule zu 80 Prozent. Den Rest steuert der Förderverein der Brictiusschule bei. ...

Bei einem Theaterstück, das den Grundschülern am nächsten Donnerstag und Freitag vorgespielt wird, stellt die Giraffin Taki die Chefin dar. Dazu gibt es das angriffslustige Nashorn, die cool abwartende Schildkröte und das auf Flucht programmierte Erdmännchen. „Die Kinder können dabei mit allen Tieren Sympathie empfinden“, sagte die Münsteranerin. Dadurch wird verdeutlicht, dass keine der drei Strategien falsch sei.