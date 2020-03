16-Jähriger ist mit Covid-19 infiziert

Nachdem bei einem 45-jährigen Lehrer, der die Gruppe begleitete, eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt wurde, folgt nun der zweite Fall: Auch ein 16-jähriger Schüler des Arnoldinums, der am Freitag von einer Ski-Freizeit aus Südtirol zurückgekehrt ist, trägt den Erreger in sich. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag in einer Pressemeldung mit. Der Schüler aus Steinfurt habe leichte Symptome und befinde sich mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne.

Keine Komplettüberprüfung

Auf Nachfrage verneinte Kreispressesprecherin Kirsten Weßling am Montag, dass nun sämtliche weitere 105 Schüler, die an der Fahrt teilgenommen hatten, auf das Virus getestet werden. „Wir sind der Auffassung, dass ein sicherer Test nur dann durchgeführt werden kann, wenn Symptome aufgetreten sind“, gibt Weßling die Marschrichtung des Kreisgesundheitsamts wieder. Bei dem 16-Jährigen sei dies der Fall gewesen.

Eine Komplettüberprüfung sei aber auch deshalb nicht angezeigt, „weil wir die Laborkapazitäten im Auge behalten müssen“, so Weßling. Man müsse handlungsfähig bleiben, weitere Ankünfte mit potenziell Infizierten aus den Krisengebieten stünden noch aus. Daher sei die 14-tägige Quarantäne, der sich alle Teilnehmer der Arnoldinum-Skifreizeit unterziehen müssen, die sinnvollste Lösung.

DRK sucht Schöppinger Schüler auf

Offenbar sieht das der Kreis Borken anders. Nach Informationen unserer Zeitung lässt das dortige Kreisgesundheitsamt die elf Schülerinnen und Schüler aus Schöppingen, die an der Fahrt teilgenommen haben, auf das Virus testen. Dazu werden Mitarbeiter des DRK ab Dienstag in die Wohnungen der Betroffenen kommen.

Gerüchten, dass es am Arnoldinum am Montag sowohl eine erhöhte Zahl von Krankmeldungen von Lehrern als auch eine nennenswerte Zahl von Schülern gegeben habe, die nicht zum Unterricht erschienen sind, trat die Schulleitung entgegen. „Die Krankmeldungen bewegen sich im normalen Bereich“, ließ Schulleiter Jochen Hornemann über sein Sekretariat verlauten.

Auf die Frage nach möglichen Einschränkungen des Schulbetriebs am Arnoldinum erklärte Weßling, es sei nicht geplant, die Schule wegen der Corona-Fälle zu schließen.

Nach Redaktionsinformationen sollen Schüler der Skifreizeit einen Tag nach der Rückkehr am Samstagabend an einer großen Bauerschaftsparty in Hollich teilgenommen haben, obwohl sie zu dem Zeitpunkt bereits unter Quarantäne standen. Dies wollte Weßling weder dementieren noch bestätigen. „Sämtliche Teilnehmer wussten bereits am Freitag, dass eine häusliche Quarantäne angeordnet ist. Wir müssen davon ausgehen, dass diese auch befolgt wird.“

Keine Panikmache betreiben

Von Seiten des Schulträgers sagte der Erste Beigeordnete der Stadt Steinfurt, Michael Schell, dass sicher Handlungsbedarf bestehe. Es gelte, mit großer Sorgfalt zu verfahren, zugleich aber keine Panikmache zu betreiben. Man stehe in allen Fragen in enger Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt.