Bewertet wird nach Alter des Rehbocks und Gewicht des Gehörns. 68 Gehörne wurden vorgezeigt und von der Bewertungskommission Rudolf Enning-Harmann und Herbert Honekamp bewertet, unterstützt durch den Vorstand des Hegerings.

Jost Niehues siegt mit seinem Bock (307 Gramm, vier Jahre, Revier Asbeck Brook), vor Stefan Marpert (305 Gramm, vier Jahre, Revier Gemen-Süd) und Manfred Niehues (285 Gramm, fünf Jahre, Revier Eigenjagd). Der stellvertretende Hegeringleiter Antonius Berning überreichte den Jägern die Medaillen.

Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt: Seit 70 Jahren gehört der Schöppinger Josef Rawert dem Hegering an. Auf stolze 60 Jahre blicken Hubert Schulze Eggenrodde (Eggerode) und Dr. Rudolf Veelken (Schöppingen). Ein halbes Jahrhundert hält Franz-Josef Kalthoff (Asbeck) dem Hegering die Treue. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Franz Deggerich (Legden), Gustav Thüner (Osterwick) und Ludwig Steenheuer (Schöppingen). Seit einem Vierteljahrhundert dabei sind Wolfgang Schoppe (Legden) und Markus Schulze Höping (Schöppingen).

Geschäftsführer Christian Schulze Ameling stellte das diesjährige Veranstaltungsprogramm vor. Geplant sind unter anderem regelmäßige Übungsschießen, das Pokalschießen in Coesfeld-Flamschen, ein Hundeführer-Lehrgang, ein Besuch eines Schwarzwildgatters, ein Seminar zum Aufbrechen und Zerlegen von Wild und ein Hundetag. Zudem wird die alle zwei Jahre stattfindende Jägermesse unter freiem Himmel gefeiert. Der Hegering beteiligt sich seit einiger Zeit an der Aktion „Fellwechsel GmbH“ des Deutschen Jagdverbandes (DJV) mit einer eigenen Sammelstation. Die „Fellwechsel GmbH“ ist die Betreibergesellschaft einer Abbalgstation in Rastatt (Baden-Württemberg). Dort werden Füchse, Marderhunde, Waschbären, Stein- und Baummarder, Iltis, Mink, Nutria und Bisam angenommen, gestreift und entweder gegerbt, getrocknet oder als weiter verarbeitetes Produkt auf den Markt gebracht. Die Kapazitäten sind derzeit voll ausgelastet. Als neue Kassenprüfer wurden Thomas Schaaf (Wiederwahl) und Udo Bröker einstimmig gewählt. Es folgte ein Vortrag über „Das jagdliche Brauchtum – der schwindende Kulturschatz“, von Wildmeister Christian Franke.