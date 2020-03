Bei einem der 18 Schülerinnen und Schüler, die sich seit ihrer Rückkehr aus einer Skifreizeit des Steinfurter Gymnasiums Arnoldinum in Südtirol in häuslicher Quarantäne befinden und vorsorglich auf das Coronavirus getestet wurden, ist am Dienstag diese Virusinfektion nachgewiesen worden. Das teilte am Dienstagabend die Borkener Kreisverwaltung mit. Zwei weitere Testergebnisse stehen noch aus, alle übrigen waren negativ.

Die Mitglieder der Familie des infizierten Schülers haben sich sehr besonnen verhalten und sich seit seiner Rückkehr auch selbst in Quarantäne begeben. Daher wird das Risiko einer Weiterverbreitung des Coronavirus in Schöppingen derzeit als äußerst gering eingeschätzt, so der Kreis.

Für die Familienmitglieder gilt strikte „Häusliche Quarantäne“. Das ist eine behördlich angeordnete Maßnahme mit diesen Folgen:

Verbleiben im eigenen Haushalt

Regelmäßiger Kontakt mit dem Kreisgesundheitsamt

Den weiteren Anweisungen des Gesundheitsamtes folgen.

Vertreter des Krisenstabes haben mit der Gemeinde Schöppingen die Situation besprochen und weitere Maßnahmen abgestimmt. Landrat Dr. Kai Zwicker wiederholt seinen Appell, besonnen zu sein. Über die weitere Entwicklung wird laufend über das Internet unter www.kreis-borken.de/coronavirus sowie über Facebook, Twitter und Instagram berichtet.

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken unter 02861/82-1091 ist täglich von 8 bis 17 Uhr freigeschaltet. Dort sind Auskünfte zum Thema Coronavirus erhältlich, so der Kreis weiter.