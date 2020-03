Schöppingen -

Der Parkplatz an der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen steht am Montagmorgen voller Autos. Auf den ersten Blick sieht es nach einem normalen Schultag aus. Doch dem ist bei Weitem nicht so. In der Schule ist an diesem Morgen nicht ein einziger Schüler, dafür aber viele Lehrer.