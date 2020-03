Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber telefonisch und per E-Mail erreichbar. Nur in besonders wichtigen Angelegenheiten und nach Terminvereinbarung kann ein persönliches Gespräch ermöglicht werden. Als Kontaktnummer gilt hier die 02555 880. Für sämtliche Anliegen bleiben die Mitarbeiter weiterhin ansprechbar. Lediglich der persönliche Kontakt müsse zum Wohle aller bis auf Weiteres entfallen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses Vorgehen wurde kreisweit für alle Kommunen vereinbart.