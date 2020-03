Eigentlich ist es schon eine kleine Tradition: Der Tag der offenen Tür im Schöppinger Gewerbegebiet-Süd, mit dem der Start ins Frühjahr gefeiert wird. Aber – wie alle anderen Veranstaltungen, die in diesen Tagen stattfinden sollten – am 29. März (Sonntag) kann natürlich auch diese Veranstaltung nicht stattfinden.

In der vergangenen Wochen hatten sich bereits Jürgen und Anneliese Holste, Cornelia Höping, Ingrid Sickmann-Niehoff und Franz-Jochen Rotterdam nach vorheriger Besprechung mit dem Bürgermeister zusammengesetzt, um den gemeinsamen Aktionstag nicht sang- und klanglos abzusagen, sondern nach einer Alternative zu suchen.

Apfelfest bereichern

Ob und wann dieser in naher Zukunft stattfinden kann, dazu ist niemand aktuell in der Lage Auskunft zu geben – aber, das waren sich die Besprechungsteilnehmer einig – auch kaum zu erwarten. Diskutiert wurde, ob möglicherweise noch vor den Sommerferien ein Ausweichtermin machbar sein könnte. Als realistischer wurde von den Vertretern der Firmen allerdings eine andere Lösung angesehen: Das Programm des Apfelfests zu bereichern. So würde dann nicht nur in der Ortsmitte den Besuchern am 20. September etwas geboten, sondern auch im Gewerbegebiet.