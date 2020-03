Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Stefanie Müller hat nicht lange überlegt, was sie mit ihrer unfreiwilligen Freizeit in der Corona-Krise anfangen soll: Die Schöppingerin näht Mundschutze, um sie an Krankenhäuser und Pflegedienste zu verschenken. Dafür sitzt sie ganze Tage an der Nähmaschine – praktisch ein Vollzeitjob.