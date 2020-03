Nach Angaben von Rüdiger Sasse , Geschäftsführer der Feinbrennerei Sasse, werden insgesamt pro Woche 30 000 Liter Alkohol bereit gestellt. „Daraus können 40 000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt werden“, sagte Rüdiger Sasse am Montagnachmittag gegenüber den Westfälischen Nachrichten. Damit sollen die niedergelassenen Ärzte und die Apotheken im Bereich Westfalen-Lippe versorgt werden. Eine Abgabe an Endverbraucher gibt es nicht. Neben Sasse gehören die Brennereien Böckenhoff (Erle), Nordhoff (Lippetal) und Schulze Rötering (Ahlen) dem Netzwerk an.