Der Sonnenuntergang zauberte am Samstagabend eine prächtige Farbpalette an den Himmel über dem Schöppinger Berg. Besser als so manches Fernsehprogramm aus der Flimmerkiste. Vor allem, weil man selbst Teil der Inszenierung ist. Auch wenn die Fotografin nicht auf dem Foto ist - sie war da und hat es erlebt . . .