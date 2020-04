Ein langjähriger Lieferant hat Börsting die Masken als Geschenk gespendet und nach Deutschland geschickt.

Dem Schöppiner Karnevalsprinzenpaar war es ein Anliegen zu helfen, „um ein wenig dazu beizutragen, etwas Schutz für alle im Haus“ zu bieten, so Martin Börsting. In dem Wohn- und Pflegehaus würden viele Schöppinger leben und arbeiten, so Martin Börsting.

„Als Prinzenpaar konnten wir bei unserem Besuch am Rosenmontag im Antonius-Haus mal wieder erleben, wie gern die Menschen gesellig beisammen sind“, erinnert sich Martin Börsting an die Karnevalsveranstaltung. Das Prinzenpaar hofft, dass das auch in Zukunft so bleibe. „Denkt positiv und bleibt gesund und das alles nach unserem Sessionsmotto ‚Jetzt erst recht‘“, so Martin Börsting.