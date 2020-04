Britische Soldaten zogen an Karfreitag vor 75 Jahren in Schöppingen ein

Stark in Erinnerung geblieben sind denen, die sie erlebt haben, die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs . Nur wenige Zeitzeugen leben noch. Umso wichtiger sind deren Schilderungen und Aufzeichnungen, die von teilweise nur noch schwer nachvollziehbaren und chaotischen Umständen beim Einmarsch der alliierten Truppen ins Westmünsterland im Frühjahr 1945 berichten.

Volkssturm mit 70 bis 80 Männern

Und dabei ging es in jedem Ort um nicht weniger als die Stadt oder das Dorf zu verteidigen, was Zerstörung bedeutete, oder dem Feind die Einnahme ohne Widerstand zu ermöglichen – was standrechtliche Erschießungen zur Folge haben konnte. Darüber mussten die jeweils politisch Verantwortlichen entscheiden.

Nach Schöppingen kamen die britischen Soldaten der 11. Panzerdivision von Gescher über Legden, Osterwick und Asbeck am Karfreitag vor 75 Jahren. Der Tross befuhr die Brookegge und gelangte über die Brücke bei Schlüter und die Amtsstraße ins Ortszentrum.

Dieser schwerbewaffneten Militärkolonne sollte sich im Ortskern eine Männertruppe bestehend aus rund 70 bis 80 Personen mit fünf Panzerfäusten als Volkssturm entgegenstellen und die Truppen mit Betonpanzersperren an vier Stellen aufhalten.

Heinrich Segbers widersetzt sich

Dieser Volkssturm, unter anderem geführt von Heinrich Segbers, war in der Gaststätte Frieling (heute Clubhouse) einkaserniert und sollte auf weitere Befehle für den Fall des Einmarschs der Alliierten warten. Am Karfreitag um 5 Uhr morgens erging an Segbers der Befehl, den Volkssturm zusammenzurufen und die Straßensperren zu besetzen.

Segbers informierte jedoch seine Männer rund eine Stunde später dahingehend, dass sie sich unauffindbar machen sollten, um ihren Dienst – gleichzeitig ihr Todesurteil – nicht antreten zu können. Das war das schnelle Ende des Schöppinger Volkssturms.

„ Etwa eine dreiviertel Stunde Panzer an Panzer. Etwa eine dreiviertel Stunde Panzer an Panzer. “ Dietrich Freiherr von Nagel, Pfarrer

Damit hatte sich Segbers jedoch selbst in eine Lage gebracht, für die man „mit standrechtlicher Erschießung rechnen musste, wenn man sich den Anordnungen der Kreisleitung widersetzte. Angst und Furcht wurden wohl mancherorts zur Panik. Vielfach flüchteten die Menschen in ihre Häuserkeller, um dort die Ereignisse abzuwarten.

Bernhard Wenke lässt weitsichtig die weiße Fahne hissen

Zwischenzeitlich wurde nach Absprache mit der Brennerei Sasse und dem Amtsbürgermeister Bernhard Wenke Korn bis zum frühen Nachmittag an die umliegende Bevölkerung verkauft, damit das Getreide nicht in die Hände der Alliierten oder die Kriegsgefangenen fallen konnte. Der Hintergedanke war, dass nicht absehbar war, wie sich die Sieger unter Alkoholeinfluss gegenüber der Bevölkerung benehmen würden.

Um die Mittagszeit, so hatte es Wenke mit Pfarrer Dietrich Freiherr von Nagel abgesprochen, sollte am Kirchturm eine weiße Flagge gehisst werden, um anzuzeigen, dass man sich ergeben würde. Jedoch musste man davon ausgehen, dass es im Ort noch NS-Soldaten und NSDAP-Anhänger gab, die auch solche Maßnahmen mit standrechtlichen Erschießungen beantwortet hätten beziehungsweise trotz weißer Flagge beim Einmarsch der Alliierten auf sie schießen würden.

Panzersperren

Auch SS-Mitglieder waren im Ort. Daher war es lebenswichtig, den genauen Zeitpunkt für das Heraushängen der weißen Flagge vor dem Einmarsch der Alliierten abzuwarten. Kurz vor dem Einmarsch hingen jedoch aus nahezu allen Häusern weiße Flaggen. Verbliebene SS-Soldaten liefen offenbar planlos umher und betranken sich angesichts der ausweglosen und chaotischen Situation.

In dieser undurchsichtigen Situation beseitigten Schöppinger Bürger die Panzersperren, um keine Anzeichen von Widerstand zu bieten, denn „wir kämpfen um unser nacktes Überleben“ (Zitat Heinrich Jansen).

Gegen 15 Uhr zogen britische Truppen in Schöppingen ein. Pfarrer Freiherr von Nagel berichtete vom Einmarsch in seiner Pfarrchronik: „Etwa eine dreiviertel Stunde Panzer an Panzer. …Hunderte von Panzern … hätten in wenigen Minuten jeglichen Widerstand vernichtet. Das Zeigen der weißen Flagge war das einzig Richtige.“

Panzerschüsse zur Abschreckung der Schöppinger Bevölkerung

Wohl zur Abschreckung zerschoss ein Panzer auf Höhe des Saales Meyer auf der Amtsstraße eine ebenfalls nicht geschlossene Panzersperre. Ein weiterer Kanonenschuss ging zuvor in das Schaufenster des Textilwarengeschäfts Dirksen. Doch der restliche Durchzug verlief friedlich.

Was ältere Schöppinger heute noch als Anekdote weitertragen ist die Episode, in der der Postschaffner Gerhard Nollmann, der sich in dieser Situation den Humor bewahrte, den Soldaten einen Korn anbot, als die Truppen beim Durchmarsch in Richtung Horstmar auf der Lindenstraße ins Stocken gerieten. Es war eine Geste, weniger um sich mit den Soldaten gut zu stellen, als eher dadurch Anwohner zu verärgern, die nicht seine anti-nationalsozialistische Gesinnung teilten.