Coronavirus sorgt für Tempo bei Firmengründung in Schöppingen

Doch die Corona-Krise hat sein Interesse an einer Firma, die Arznei- und Hygienemittel auf pflanzlicher Basis herstellt, kurzerhand nach oben gespült. Dazu wurde die Alcheverde Naturmedizin GmbH ins Handelsregister eingetragen. Seit Kurzem vertreibt Sasse neben hochwertigen Spirituosen nun auch Desinfektionsmittel unter dem Markennamen Alche San.

Idee ist zufällig entstanden

„Die Idee ist rein zufällig entstanden“, sagt Rüdiger Sasse. Die Frau eines Verantwortlichen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe hatte ihm in einem privaten Gespräch erzählt, dass die Kammer keine Produzenten für Desinfektionsmittel und Schutzkleidung fände.

Morgens diskutierte Rüdiger Sasse das Thema innerhalb des Betriebs. Doch die hohe Alkoholsteuer schreckte ihn ab. 13 Euro pro Liter betrage die Alkoholsteuer, dazu komme noch die Umsatzsteuer. „Der reine Steueranteil hätte 15 Euro je Liter betragen“, sagt Sasse. Das wäre wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen.

Doch in Corona-Zeiten kann es ganz schnell gehen. Noch am gleichen Tag war der Kontakt zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (Ottenstein) hergestellt. Schon am nächsten Morgen gab‘s vom CDU-Politiker das Okay. Kurzerhand wurde eine bundesweit gültige Regelung eingeführt: Zunächst bis zum 30. Mai befristet dürfen Körperschaften des Öffentlichen Rechts bei Brennereien steuerfrei Alkohol für Desinfektionsmittel beziehen. Es konnte losgehen.

Händler erhalten Desinfektionsmittel Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes verteilten die etwa 30 Sets unter anderem an die Inhaber kleinerer Einzelhandelsunternehmen, Gastronomen, Auto- und Möbelhäuser, Versicherungsagenturen und die Friseurgeschäfte. ...

„Wir verarbeiten nur reinen Alkohol“, betont Rüdiger Sasse. Das Unternehmen hat extra zwei kleine Anlagen gekauft, um das Desinfektionsmittel abzufüllen. Zuerst wurden Ärzte und Apotheker im Bereich Westfalen-Lippe beliefert. Jetzt folgen auch die Schulen.

„Es ist noch Panik im Markt“, sagt Rüdiger Sasse. Es gebe viele, die sich „lange bevorratet“ haben. Jetzt bleibe es abzuwarten, wie viel Desinfektionsmittel die Schulen benötigten.

Schöppinger Apothekerin unterstützt das Projekt

Beim Weg, Desinfektionsmittel herzustellen, ist Sasse von Katja Enning, Inhaberin der Schöppinger Linden-Apotheke, fachlich unterstützt worden, wofür Rüdiger Sasse der Apothekerin dankbar ist.. Aber auch andere Institutionen hätten mitgeholfen. So habe die Fachhochschule Münster „über Nacht gearbeitet“ und ein Labor in Altenberge hätte ebenfalls über Nacht Labor-Möglichkeiten geschaffen. Die BASF in Münster hätte für Gaswarngeräte ihre Kontakt mit dem eigenen Lieferanten genutzt, um die Schöppinger damit auszustatten. „Die gegenseitige Hilfe war eine tolle Erfahrung“, so Rüdiger Sasse.

Mit einem vollen Kofferraum fuhr Rüdiger Sasse (M.) zur Freude von Bürgermeister Franz-Josef Franzbach und Mechtild Dirksen (Intiative) vor der Gemeindeverwaltung vor. Foto: Gemeinde Schöppingen

50 000 Liter Desinfektionsmittel produziert die Feinbrennerei derzeit wöchentlich. Die leeren Plastikkanister stapeln sich provisorisch auf Paletten zwischen den Lagerkorn-Holzfässern. Zudem hat Sasse 10 000 Liter als Rücklage für den Kreis Borken eingelagert.

„Vielleicht ist das der erste Schritt zu medizinisch-hygienischen Produkten bei uns. Das würde mir Spaß machen“, sagt der Schöppinger. Wirkstoffe lassen sich durch Alkohol aus den Pflanzen ziehen.

Umsatzeinbruch um rund 70 Prozent

Doch zunächst sichern die Desinfektionsmittel auch Einnahmen. Ohne die Gelder hätte Kurzarbeit gedroht. Rund 70 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet die Feinbrennerei mit der Gastronomie – und die steht still.