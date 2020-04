Das Schöppinger Zwergenland zieht um

Das alte Gebäude an der Johanneskirche wird abgerissen und ein Neubau entsteht. Bis zur Fertigstellung in spätestens zwei Jahren brauchen die Minis ein Ausweichquartier, das die Gemeinde zur Verfügung stellt. Doch ein Umzug in Zeiten der Corona-Krise ist ein ambitioniertes Unterfangen, und beinahe wäre der Termin geplatzt.

Noch am Wochenende hat Zwergenland-Leiterin Jennifer Ruck ihre Büroutensilien in Kartons gepackt und Gardinenleisten abgeschraubt. Nun stehen die gut beschrifteten Kisten neben denen der Bastelsachen, zwischen niedrigen Stühlen, mehrsitzigen Kinderwagen und zusammengerollten Spielteppichen. Seit Anfang März haben die vier Kolleginnen systematisch für den Umzug gepackt. Bis die Corona-Krise kam.

Auch der fest geplante Termin mit einem Umzugsunternehmen wurde kurzfristig von der Firma abgesagt und sollte auf Mitte Mai verschoben werden. Keine Option für das Team um Jennifer Ruck, bis dahin auf gepackten Koffern sitzen zu bleiben. Hilfe aus dem Dilemma fand sich im Handwerkerteam, das im Übergangsquartier werkelte. Der Schöppinger Schreinermeister Berthold Feger bot sich mit Anhänger und Helfern spontan für den Umzug an.

Zwölf Jahre lang war das Gemeindehaus an der Johanneskirche Anlaufstelle für die Jüngsten in der U 3-Betreuung. Bis zu zwölf Kinder im Alter von ein bis drei Jahren haben hier einen Platz gefunden. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Nun plant die Evangelische Kirchengemeinde ein neues, größeres Haus. Denn der Bedarf an Tagesbetreuung für ältere Kinder steigt, und bereits ab August besuchen auch über Dreijährige und insgesamt 23 Mädchen und Jungen das Zwergenland.

Für die nächsten zwei Jahre ist der Kindergarten in einem leerstehenden Einfamilienhaus der Gemeinde an der Amtsstraße untergebracht. Für den bedarfsgerechten Umbau hat die Kommune seit Beginn des Jahres etwa 80 000 Euro investiert: Fußbodenbeläge neu verlegt, eine Küche angeschafft, das offene Treppenhaus im Innern mit einem kindersicheren Schutzgitter gesichert, eine Außentreppe als Fluchtweg installiert und das Spielplatzgelände umzäunt.

„Das ist gut investiertes Geld der Gemeinde in das Wohl unserer Kinder“, findet Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Zahlreiche Schöppinger Unternehmen haben sich eingebracht. „Der Bauhof war super organisiert“, lobt Jennifer Ruck die Gemeindemitarbeiter. Die Männer haben nicht nur die Außenspielgeräte und die Gerätehütte zum neuen Standort gebracht, sondern auch den Eingangsbereich gepflastert und Zäune gesetzt.

Großzügig geschnittene, helle Räume und eine ruhige Lage bescheinigt auch Erzieherin Birgit Igelbüscher dem neuen Domizil. „Wir haben auf jeden Fall mehr Platz als bisher!“ Noch riecht es nach frischer Farbe, doch in den kommenden Tagen werden die Erzieherinnen die Möbel an die richtigen Stellen rücken und die Kartons auspacken. Jennifer Ruck ist froh, „wenn die wichtigsten Sachen an ihrem Platz stehen“. Das gäbe den Kindern ein vertrautes Gefühl. Auch wenn das Zwergenland aktuell wie alle Kindergärten nur eine Notbetreuung anbietet.