Trotz oder gerade wegen der Corona-Krise sind bei gutem Wetter viele Leute per Rad oder E-Bike unterwegs und steuern auch den Marienwallfahrtsort an. Um dem immer größer werdenden Anteil an Pedelec- und Elektro-Fahrrädern im Fahrradtourismus gerecht zu werden, entschied sich die Kreative für diese Anlage an der Außenmauer der Küsterei im Schatten des Kirchturms. Die Rad-Ladestation steht ab sofort jedem Besucher frei zur Verfügung.