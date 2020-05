Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Samstag bei einem Unfall in Schöppingen erlitten. Der 69-Jährige war gegen 19.10 Uhr auf dem Geh-/Radweg an der K 62 unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet der Schöppinger auf den Grünstreifen und stürzte in den Straßengraben. Kräfte der Feuerwehr Schöppingen unterstützten die Bergung. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.