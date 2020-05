Blickpunkt der Woche: Bedingungen für ausländische Arbeitnehmer Der Politik fehlt der nötige Mut gegenüber der Fleischindustrie

Die Fleischbranche steht nach dem Bekanntwerden der weit über 200 mit dem Corona-Virus infizierten Mitarbeiter auf dem Coesfelder Westfleisch-Gelände in der Kritik. Auch in Schöppingen hat es über 30 Corona-Fälle bei einem Subunternehmen auf dem Tummel-Gelände gegeben. Doch ist diese, häufig pauschalisierte Kritik, so gerechtfertigt? Es lohnt sich, einmal etwas genauer hinzuschauen. Von Rupert Joemann