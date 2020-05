Bereits seit 15 Jahren nimmt Sasse am World-Spirits-Award teil. Schon häufig wurden die Produkte mit Auszeichnungen versehen. Doch ausgerechnet jetzt, als die Schöppinger zum ersten Mal die wichtigste Auszeichnung erhielten, fand aufgrund der Corona-Pandemie keine Preisverleihung statt.

„Dies ist eine wunderbare Überraschung und ein Ritterschlag für Herstellung und Qualität unserer Brände“, freut sich Inhaber Rüdiger Sasse. Der World-Spirits-Award gilt nach Angaben von Rüdiger Sasse in der Szene als besonders renommiert, da die Fachjury zu jedem preisgekrönten Produkt eine sensorische Bewertung veröffentlicht „und nicht einfach nur eine Preisvergabe vornimmt“.

Blumige Umschreibungen

So erhält die Brennerei eine Rückmeldung, was am Produkt gut und was verbesserungswürdig ist. „Wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, was die Juroren meinen“, sagt Rüdiger Sasse. Er spielt damit auf so blumige Umschreibungen wie staubiges Getreide, feine Rauchmalznoten, grüne Nüsse oder feines Jod an.

Die Ergebnisse dienen auch Rüdiger Sasse dazu, die Brände zu verbessern. So werden in der Destillerie immer wieder Nuancen verändert, um die Ergebnisse zu optimieren. Entscheidend sei, möglichst viele Geschmäcker feststellen und beschreiben zu können. „Da hilft nur trainieren, trainieren und trainieren“, sagt Rüdiger Sasse.

Keine Kunst, sondern ein Handwerk

Und das bezieht der Schöppinger nicht nur auf alkoholische Produkte, sondern „die komplette Sensorik, auch beim Essen“, wie Rüdiger Sasse betont. Geschmäcker herauszufinden ist für ihn „keine Kunst, sondern ein Handwerk“.

Dabei spielt Erfahrung und die Fähigkeit, die Geschmäcker zuordnen zu können, eine große Rolle. Die Geschmacksnuancen sind positiv oder negativ besetzt, sodass die Brennerei später entweder versucht, sie zu verstärken oder auszumerzen.

Nach Ansicht der Jury ist der Feinbrennerei Sasse bei den eingereichten Bränden offensichtlich eher das Verstärken der positiven Eigenschaften gelungen. Da konnte es Rüdiger Sasse letztlich auch verschmerzen, die Trophäe ganz schmucklos per Paketdienst zugestellt bekommen zu haben.