Die Bewerber stellen am Montag (8. Juni) um 18.30 Uhr in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Hallenbad in der Kulturhalle Kraftwerk ihre Konzepte vor.

Neben der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland gGmbH, die sich bereits Ende 2019 als einziger Kandidat um die Trägerschaft beworben hatte, gehen jetzt auch mit dem Jugend- und Familiendienst Rheine und dem Kreisel aus Emsdetten zwei Vereine aus dem Kreis Steinfurt ins Rennen.

Kandidaten stammen aus dem Kreis Steinfurt

Im November des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, mit weiteren Trägern der Offenen Jugendarbeit zu sprechen. Gleichzeitig sollte die Gründung eines Jugendwerks geprüft werden. Parallel dazu sollte die Verwaltung einen Vertrag mit der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland ausarbeiten, in dem die Übernahme und Leitung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ab 2021 geklärt wird. Vertragsinhalte sollten dabei die Kosten, Öffnungszeiten, Programm und Personal sein.

Laut Sitzungsvorlage hat die Gemeindeverwaltung in „enger Abstimmung mit der Facheinheit Kinder und Jugend des Kreises Borken“ insgesamt sechs freie Träger angeschrieben. Besonderer Wert sei dabei auf die Weiterentwicklung des bisher angestoßenen Prozesses in der Kinder- und Jugendarbeit gelegt worden. „So soll neben einer einrichtungsbezogenen Arbeit eine enge Kooperation mit anderen Akteuren auf kommunaler Ebene stattfinden“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Rückzug Die katholische Kirchengemeinde St. Brictius hatte Anfang 2019 mitgeteilt, dass sie sich Ende Dezember 2020 als Träger für die Offene Jugendarbeit zurückziehen werde. Die Kirchengemeinde hatte dies mit einer angespannten Haushaltslage begründet. So habe der Fehlbetrag für das Jugendheim im Jahr 2018 rund 26 000 Euro betragen. ...

Der Kreisel Emsdetten führt in seinem schriftlich eingereichten Konzeptentwurf unter anderem auf, dass in bisherigen Einrichtungen „unterschiedliche Fahrten angeboten werden, bei denen eine aktive Kooperation mit dem Jugendzentrum in Schöppingen möglich sind, beispielsweise die Pfingstfahrt in einen Freizeitpark, die jährliche Fahrt zur Gamescom nach Köln und die Gedenkstättenfahrt nach Krakau mit dem Schwerpunkt des Besuchs der Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau.“

Öffnungszeiten auch am Wochenende

Der Jugend- und Familiendienst Rheine führt in seinem Konzeptentwurf unter anderem die Möglichkeit, einer Öffnung des Jugendheims am Samstag auf. „Die Öffnungszeiten sollen sich aber auf jeden Fall am Bedarf der Jugendlichen orientieren“, schreibt der Verein.