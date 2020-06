Jugendhilfe wird neuer Träger

Die Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH soll ab dem 1. Januar 2021 Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Schöppingen werden. Das empfiehlt der Jugendausschuss dem Gemeinderat für dessen Sitzung am 22. Juni (18.30 Uhr, Kulturhalle).

Die CDU , ihr Mitglied Matthias Frye enthielt sich, und die SPD stimmten für die Evangelische Jugendhilfe, während die UWG sich für den Kreisel e.V. aus Emsdetten aussprach und Manfred Epping (Grüne) sich enthielt.

Als dritter möglicher Träger der OKJA hatte sich noch der Jugend- und Familiendienst Rheine den Ausschussmitgliedern mit seinem Konzept am Montagabend vorgestellt.

Gleich zu Beginn monierte Manfred Epping (Grüne), dass in der Sitzungsvorlage nichts zu einem möglichen Jugendwerk aufgeführt sei. Dem schloss sich Agnes Denkler (UWG) an. „Dieser Punkt fehlt uns auch.“ Der Gemeinderat hatte im November 2019 unter anderem Folgendes beschlossen: „Weiterhin ist auch die Gründung eines Jugendwerks zu prüfen.“

Keine Kapazitäten im Rathaus

„Ich halte das Jugendwerk nicht für die richtige Lösung“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach am Montagabend. Er wies darauf hin, dass in der Verwaltung weder die personellen noch fachlichen Kapazitäten vorhanden seien, um die Geschäftsführung eines Jugendwerks zu übernehmen. „Wir können die Dienst- und Fachaufsicht nicht leisten“, sagte der Bürgermeister.

„Diese Begründung reicht aus. Wir haben keinen weiteren Prüfungsbedarf“, sagte Julia Roters für die CDU-Fraktion. Anne Wissing (CDU) fand: „Die Verwaltung läuft auf dem Zahnfleisch.“ Auch Matthias Haase (SPD) fühlte sich ausreichend informiert: „Wir haben drei gute Alternativen zu hören bekommen.“

Zudem erklärte Franzbach, dass im November ein mehrstufiger Beschluss gefasst worden war. So sollte die Gemeinde schon einen Vertrag mit der Evangelischen Jugendhilfe ausarbeiten und sich gleichzeitig nach weiteren potenziellen Trägern umschauen. Wie Franz-Josef Franzbach sagte, habe er die Möglichkeit eines Jugendwerks verwaltungsintern geprüft. Damit „sehe ich den Prüfauftrag als erfüllt an. Ich präferiere die Evangelische Jugendhilfe“.

Schon ein Fuß in der Tür

Die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Jugendhilfe bei der Schulsozialarbeit in der Sekundarschule sei positiv, so der Bürgermeister. Dis bisherige Zusammenarbeit war auch für Julia Roters (CDU) ein Argument: „Sie haben schon einen Fuß in der Tür.“

Die Steinfurter verfügen bisher im Gegensatz zu den beiden Mitbewerbern über keine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Agnes Denkler (UWG) sah gerade die Überschneidung zwischen Schulsozialarbeit und OKJA als problematisch an. Aus ihrer Sicht sei es besser, „einem zweiten Träger eine Chance zu geben“. Zumal bei der Präsentation des Kreisels „die Kinder und Jugendlichen im Fokus stehen“.

Manfred Epping erklärte, dass er „keine klare Aussage machen“ könne, da seiner Meinung nach auch die Kosten bekannt sein müssten. In der Verwaltungsvorlage waren keinerlei Hinweise auf die Kosten aufgeführt.

Die seien „rund 20 Prozent höher als bei der Kirche“, sagte Bürgermeister Franzbach. Zuletzt hatte die Gemeinde jährlich 50 000 Euro an die katholische Kirchengemeinde St. Brictius für den Betrieb gezahlt. Die Kosten zwischen den einzelnen Trägern seien „fast gleich hoch. Da gibt es so gut wie keinen Unterschied“, so der Verwaltungschef.

Wie Franzbach mitteilte, „stellt die Kirche das Gebäude zur Verfügung“. Ob das zur Miete erfolgt oder die Kommune das Gebäude kauft, blieb unklar.