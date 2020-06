Die UWG appelliert an die Mitglieder des Gemeinderats, nicht der Empfehlung des Jugendausschusses zu folgen. „Wir bitten Sie, im Sinne der Kinder und Jugendlichen zu entscheiden und sich im Vorfeld genau mit dem Thema auseinanderzusetzen“, heißt es in einer von den UWG-Ratsmitgliedern Agnes Denkler und Friedhelm Egbert gezeichneten Presseerklärung.

Der Ausschuss hatte sich nach dem angekündigten Rückzug der Kirchengemeinde St. Brictius als neuen Träger für die Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) für die Evangelische Jugendhilfe Münsterland entschieden.

Nach Auffassung der Wählergemeinschaft wären grundsätzlich auch die Kinder und Jugendlichen im Entscheidungsprozess mit einzubeziehen.

Feststehende Entscheidung

„Für uns entstand der Eindruck, dass die Entscheidung von dem Ausschussvorsitzenden, Herrn Sobottka, und dem Bürgermeister, Herrn Franzbach, für eine Vergabe an die Evangelische Jugendhilfe Münsterland bereits im Vorfeld feststand“ schreiben Denkler und Egbert. Als Hauptargument sei die bereits bestehende Zusammenarbeit im Rahmen der Schulsozialarbeit mit der Sekundarschule genannt.

„Gerade dieses Argument ist für uns im Sinne der Kinder und Jugendlichen nicht tragbar“, so die beiden Ratsmitglieder. In der Sitzung sei dieses auch von dem Fachberater des Kreisel e.V. deutlich gemacht: Morgens die Sozialarbeiter siezen und nachmittags duzen. Das passe nicht.

„Auch wenn uns mitgeteilt wurde, dass nicht die gleichen Sozialarbeiter in der OKJA tätig sein sollen, gab es die Auskunft, dass Vertretungen erfolgen sollen. Die Kinder- und Jugendlichen müssen damit rechnen, dass es einen Austausch gibt“, heißt es vonseiten der UWG.

Ausdrückliche Beteiligung

Nicht nur aus diesem Grund habe die Wählergemeinschaft das Angebot des Kreisel aus Emsdetten überzeugt. Die ausdrückliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, das bestehende Team im OKJA-Bereich, die Beteiligung von qualifizierten Jugendlichen durch Honorarverträge seien einige Pluspunkte. Zudem beschäftige der Kreisel eine Mitarbeiterin aus Schöppingen, die die Strukturen vor Ort und die Haltestelle kenne.

Neben dem Kreisel habe die UWG-Mitglieder auch die Präsentation des Jugend- und Familiendienstes aus Rheine sehr überzeugt, so Agnes Denkler und Friedhelm Egbert.

Sowohl der Kreisel als auch der Jugend- und Familiendienst könnten auf umfangreiche Erfahrungen in der OKJA zurückgreifen.

Nicht überzeugend

„Die Evangelische Jugendhilfe ist nicht unser Favorit und hat uns nicht überzeugt“, erklären Denkler und Egbert. Lediglich in Metelen habe es ein temporäres Projektangebot im OKJA-Rahmen gegeben. Die feste OKJA-Arbeit in Metelen wird künftig vom Jugend- und Familiendienst Rheine übernommen. „Bisher arbeitet die Evangelische Jugendhilfe in keinem Ort in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, da sie bislang einen ganz anderen Schwerpunkt in ihrem Tätigkeitsfeld hat.“

Die Orientierung an den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen müsse an erster Stelle der Neuausrichtung stehen, fassen Denkler und Egbert ihre Grundsätze zusammen.