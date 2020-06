In geheimer Abstimmung votierten 13 Ratsmitglieder dafür, neun dagegen und ein Ratsmitglied enthielt sich am Montagabend. „Die Emotionalität tut dem Thema nicht gut. Ich appelliere an beide Seiten, verbal abzurüsten“, sagte CDU-Ratsherr Ralf Marpert. Er drang auf eine fachliche Entscheidung.