Der Wasser-Kraft-Spielplatz in der Feuerstiege wird am morgigen Dienstag freigegeben. Energieerzeugung durch Wasserkraft spielerisch zu entdecken, steht als Idee hinter der Anlage. Mittels einer Archimedischen Schraube, einem Stauwehr oder der Wipp-Saug-Pumpe wird Wasser aus dem künstlichen Bachlauf im Kiesbett in die hölzernen Rinnen transportiert und so – ganz nebenbei – zum Beispiel Physik erlebbar gemacht.