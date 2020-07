Schöppingen/Ahaus -

Von Stefan Grothues, Michael Grottendieck

Zwei Fläschchen Parfüm im Wert von 169 Euro hat ein 31 Jahre alter Mann am 20. Januar aus einer Parfümerie in Ahaus gestohlen. Am Abend des gleichen Tages zettelte er in Schöppingen eine Schlägerei an. Jetzt musste er sich für diese beiden Taten und einen weiteren Diebstahl vor dem Amtsgericht in Ahaus verantworten.