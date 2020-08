„Wenn ich die Bilder sehe, läuft mir die Galle über“, sagt der 57-Jährige. Leusing weiß, wovon er spricht. Er hat einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion noch so gerade überlebt. Dabei hing sein Leben eine ganze Zeit lang am seidenen Faden. Der Schöppinger gibt unumwunden zu, es sei ihm so schlecht gegangen, dass er am liebsten gestorben wäre.