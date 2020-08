In einem Elternbrief informiert Hubertus Drude , Leiter der Sekundarschule, über die corona-bedingten Maßnahmen zum Schulstart am Mittwoch (12. August).

„Die größte Hürde besteht aus meiner Einschätzung in der Verpflichtung, praktisch am gesamten Schultag eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, schreibt Drude. Sowohl im Bus, auf dem Schulgelände und im Schulgebäude muss eine Maske getragen werden. Das Schulministerium schreibe vor, dass bei einer Weigerung der Ausschluss vom Unterricht angeordnet werden müsse.

Vor Unterrichtsbeginn müssen auf Anweisung des Schulministeriums alle Schüler nach Symptomen befragt werden. Im Verdachtsfall sind die Mädchen und Jungen vom Unterricht auszuschließen.

Sowohl die Sporthalle als auch die Mensa werden zu Schulbeginn für den regulären Betrieb noch nicht freigegeben werden. „Hier wird es zumindest in den ersten 14 Tagen zu Einschränkungen kommen“, so Hubertus Drude.

Die Mensa soll ab dem 17. August (Montag) für die Fünft- und Sechstklässler geöffnet werden. Es wird ein vegetarisches und ein nicht-vegetarisches Essen angeboten, das auf einem Teller vorportioniert wird. Die Essenspläne sind wie gewohnt auf der Internetseite einsehbar.

An den ersten drei Schultagen endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um 12.35 Uhr. Der Ganztagsbetrieb beginne mit der zweiten Woche am 17. August, so der Schulleiter in dem Schreiben.