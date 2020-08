Infrastruktur in Schöppingen in Schuss halten

Schöppingen -

Auch wenn in den Sommermonaten gemächliche Ruhe im Ort einzukehren scheint, so trügt der Schein: Hinter den Kulissen der öffentlichen Gebäude wird rege gearbeitet und für die kommenden Monate vorausgeplant, um Schöppingens Infrastruktur in Schuss zu halten.