Zwei Schultage lang mussten die Mädchen und Jungen während des Unterrichts die Schutzmasken tragen.

„Wir mussten ja auch schon vorher mit Masken in die Schule gehen“, erzählt Ida Rölver . Seit diesem Schuljahr neu ist aber unter anderem das verpflichtende Tragen der Masken während des Unterrichts.

„Damit wir niemanden anstecken, dafür sind die Masken gut, aber fürs Lernen schlecht“, findet Ida Rölver. Nele Bitter pflichtet ihrer Klassenkameradin bei: „So kann man nicht richtig lernen.“ Schwierig sei es zuweilen auch, die Lehrer oder Mitschüler vernünftig zu verstehen. Gerade bei Personen, die sowieso schon leiser sprächen, verstärke sich das Problem.

Leichte Kopfschmerzen

„Man bekommt durch die Maske nicht ganz so gut Luft“, sagt Dana Bülters. Das könne zu leichten Kopfschmerzen führen. Für diejenigen, die körperliche Probleme bekommen, steht in jedem Klassenraum ein Stuhl am Fenster, auf dem sich die Mädchen und Jungen erholen können.

„Ich nehme immer drei, vier Masken mit zur Schule“, sagt Sarah Deitert. „Die Masken werden mit der Zeit feucht“, sagt Ida Rölver, Das sei unangenehm, so die Schüler. Aber insgesamt, so Felix Pohlkemper, sei es auszuhalten.

Vermischen der Schüler soll verhindert werden

Die Zehntklässler stören sich eher an Kleinigkeiten: So müssen sie zum Beispiel den Klassenraum verlassen, um etwas zu trinken. Das sei normalerweise im Unterricht gestattet, so Dana Bülters. Zudem sei das Essen nur von 10 bis 10.10 Uhr im Klassenraum möglich. „Schön wäre es auch, wenn wir auf dem Schulhof die Masken abnehmen dürften“, meint Nele Bitter. Die Jahrgangsstufen haben alle festgelegte Schulhofbereiche, in denen sie sich in den Pausen aufhalten dürfen. So soll das Vermischen der Schüler verhindert werden. Die Zehntklässler müssen hinter die Sporthalle. Vorgegebene Laufrichtungen sorgen ebenfalls dafür, dass sich die Mädchen und Jungen nicht begegnen und dabei zu nahe kommen.

„ Hätten wir auch Nachmittagsunterricht, wäre die Situation wohl eskaliert. Hätten wir auch Nachmittagsunterricht, wäre die Situation wohl eskaliert. “ Sarah Deitert, Schülerin an der Sekundarschule Horstmar/Schöppingen

„Hätten wir auch Nachmittagsunterricht, wäre die Situation wohl eskaliert“, sagt Sarah Deitert angesichts des warmen Wetters. Doch am Mittwoch endete für sie der Unterricht um 12.30 Uhr und am Donnerstag gab es um 10 Uhr hitzefrei.

Die Zehntklässler gehen davon aus, dass sich die Maskenpflicht noch längere Zeit hinzieht. „Ich glaube, dass wird noch bis nächstes Jahr gehen“, sagt Katharina Enning. Selbst das gesamte Schuljahr halten die Jugendlichen für denkbar.