Eggerode -

Von Rupert Joemann

Pastor Eberhard Mwageni blickt zufrieden auf seine Zeit in Deutschland zurück. Fünf Jahre, rund dreieinhalb Jahre davon in Schöppingen und eineinhalb Jahre in Nottuln, war der Tansanier zuletzt in Deutschland tätig. Sein Fazit: „Ich bringe das gute Gesicht von Deutschland nach Tansania.“ Am 26. August fliegt Mwageni zurück nach Tansania.